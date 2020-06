Une plage de Théoule-sur-Mer polluée par les eaux usées

À Théoule-sur-Mer, la plage du Vallon de l’Autel est ce mercredi toujours interdite à la baignade. Une situation qui dure depuis le début de la semaine. La cause de cette pollution : la casse d’un tuyau sur le réseaux des eaux usées. Ces dernières ne partent plus vers la station d'épuration mais s'écoulent dans le vallon, puis dans la mer. La baignade y est donc interdite. Mardi, des employés de Véolia ont réparé le tuyau. Ce mercredi, la commune doit effectuer deux analyses : une le matin et une dans la soirée avant de lever toute interdiction. Les résultats seront connus rapidement.