Une plainte après le décès d'un Toulonnais vacciné au Pfizer

Après le décès d'un homme de 54 ans vacciné quelques semaines plus tôt contre la Covid-19 avec une dose de Pfizer, sa famille porte plainte contre X pour homicide involontaire. Le parquet de Toulon ouvre une enquête en "recherche des causes de la mort".

Des questions et une enquête après la mort d’un Toulonnais de 54 ans vacciné contre la Covid-19. Cet agent de service de l’hôpital Clémenceau de La Garde est décédé le 7 mai dernier, quelques semaines après avoir reçu sa première injection de Pfizer. Sa sœur a décidé de porter plainte contre X pour homicide involontaire. Le parquet de Toulon a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort".

La famille de cet habitant de Toulon "se pose légitimement des questions" explique son avocat, Me Etienne Boittin : "Il ne s'agit pas à ce stade de mettre en cause le vaccin. Mais la famille s'interroge après le _décès soudain d'un homme de 54 ans qui n'a aucun problème de santé_, aucun facteur de comorbidité. Si, à ce stade, elle n'établit pas de lien entre les deux événements, à savoir le décès et la vaccination, il y a quand même une concomitance. La famille veut des réponses."

L'autopsie pratiquée ne permet pas d'établir précisément les causes de la mort. Mais les premiers résultats des analyses toxicologiques et anatomopathologiques réalisées montrent que le quinquagénaire serait décédé d'unedissection aortique liée à une thrombose. Des expertises complémentaires doivent le confirmer. Les conclusions définitives seront connues dans les semaines qui viennent.

Me Etienne Boittin, avocat au barreau de Saint Nazaire, est saisi de 19 cas de personnes décédées en France après avoir été vaccinées contre la Covid-19 : 15 avec des doses d'AstraZeneca, 3 Pfizer et 1 Moderna.