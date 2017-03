Une plainte bientôt déposée après la mort d'Hibane dans un piège à ragondins à Brazey-en-Plaine!

Hibane, un Cairn Terrier de 4 ans a perdu la vie début mars au matin à Brazey-en-Plaine. Problème si le piège était tout à fait légal il était installé à un endroit où il n'aurait pas dû être et surtout il n'était pas signalé. La propriétaire va porter plainte à la gendarmerie de Seurre ce lundi.

La mort d'un petit chien nommé Hibane, un Cairn Terrier de 4 ans le vendredi 3 mars au matin à Brazey-en-Plaine, suscite une énorme émotion partout en France ! L'animal s'est fait prendre dans un piège destiné aux ragondins sur un terrain privé. Saisi au cou, il n'a pas survécu à ses blessures. Problème si ce piège dit piège en "X" est tout à fait légal, il était installé à un endroit où il n'aurait pas dû être et surtout -peut-être- il n'était pas signalé par des panneaux comme le prévoit la loi.

Le piège qui a tué Hibane - MGT

"J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de tirer sur le piège"

Mary-Gaëlle Tacnet, 36ans, traductrice-correctrice installée depuis 5 ans à Brazey est la propriétaire de Hibane. Très émue, elle raconte : "C'était un matin, on était parti en balade pour voir le lever de soleil, mais quand mon chien a voulu remonter le fossé il a poussé un cri. Je me suis précipitée, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de tirer sur le piège, mais la mâchoire est tellement puissante qu'on ne peut rien faire du tout." Depuis la mort de son chien elle dit ne quasiment plus dormir la nuit. Très secouée, elle ne compte pas en rester là, surtout que selon elle, le piège n'avait rien à faire là. "C'est un piège légal mais la loi est très stricte et sur un terrain privé, les pièges mortels doivent être signalés par un panneau."

Mary-Gaëlle Pecnet : "Le piège n'était pas signalé par un panneau." Partager le son sur : Copier

Ce lundi 13 mars 2017 à la gendarmerie de Seurre elle va déposer plainte contre le piégeur. Un homme originaire de la commune et membre de l'Association des Piégeurs de Nuisibles de Côte-d'Or. Une association qui compte 400 adhérents sur les 2.500 piégeurs qui possèdent un agrément préfectoral dans le département. Une plainte pour "non signalement de pièges" et "cruauté sur un animal de compagnie". Si elle aboutit elle pourrait entraîner -selon nos informations- la suspension temporaire ou définitive de l'agrément du piégeur ainsi qu'une amende.

Marie-Gaëlle Tacnet et son chien © Radio France - MGT

A la Fédération des Chasseurs, on reconnait une faute

Une sanction forte pour la fédération qui reconnaît quand même la faute. Alain Rousseau est l'administrateur de la Fédération des Chasseurs de Côte-d'Or et également président de l'Association des Piégeurs du département. Pour lui pas de doutes possibles, le piégeur a fait une énorme bêtise. Ses pièges n'étaient effectivement pas signalés. Mais le responsable rappelle aussi que la propriétaire de l'animal n'est pas totalement dans son bon droit non plus : "Dans les bois, entre le 15 avril et le 30 juin, les chiens en liberté sont interdits pour ne pas déranger les portées d'animaux sauvages. Je ne cherche pas à nous trouver des excuses mais c'est le règlement ça aussi."

André Rousseau : "Les chiens en liberté sont interdits dans les bois." Partager le son sur : Copier

La "police de la chasse", c'est à dire, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Côte-d'Or (ONCFS) dont des agents se sont rendus sur place peut inciter la Préfecture à prendre cette décision. Si on n'en est pas encore là, l'affaire a en tout cas un retentissement énorme. “Les Passionnés du cairn terrier”, un groupe d'amis Facebook auquel appartient Mary-Gaëlle Tacnet fait circuler une pétition de soutien qui en début de semaine avait été signée par plus de 12 mille personnes à travers la France!