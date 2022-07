Des conseillers régionaux du Rassemblement National vont porter plainte contre Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ils dénoncent les propos sur l'extrême droite et le nazisme publiés lors d'une interview le mardi 19 juillet.

Une plainte déposée contre le président de la Nouvelle-Aquitaine pour ses propos sur le RN et le nazisme

"Ces propos sont inadmissibles, intolérables [...] c'est un dérapage [...] il dépasse les bornes" estime Edwige Diaz, cheffe de file du RN dans la région Nouvelle-Aquitaine et députée de la Gironde. Elle a lu l'interview d'Alain Rousset sur le site Aqui.fr publiée ce mardi 19 juillet dans laquelle le président du région s'exprime sur l'élection de cinq députés RN et sur le travail dans la région avec les conseillers régionaux du Rassemblement National. Alain Rousset explique qu'à "chaque session, nous avons droit à une charge d'une grande violence contre l'immigration, ce qui veut dire que ces gens d'extrême droite sont restés adeptes d'une race pure qui nous ramène au nazisme".

Une plainte doit être déposée ce mercredi

Edwige Diaz s'insurge contre cette dernière phrase qui relève de l'amalgame selon la députée de la Gironde. Elle annonce qu'elle a pré-déposé en plainte en ligne au nom de son groupe pour injures et diffamation et qu'elle a rendez-vous ce mercredi en début d'après-midi avec quatre autres élus (Caroline Colombier élue en Charente, Annick Cousin élue du Lot-et-Garonne et Damien Obrador élu en Gironde) dans un commissariat à Paris pour finaliser la plainte. C'est la première fois que le Rassemblement National porte plainte contre le président de Région, Alain Rousset.

La cheffe de file du Rassemblement National considère que ces propos relèvent de l'insulte "Monsieur Rousset insulte les conseillers régionaux RN qui ont été élus démocratiquement mais il insulte aussi les 1.262.000 habitants de Nouvelle-Aquitaine qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle [...]. Le nazisme est une chose abominable, condamnable que personne n'espère revoir un jour et faire l'amalgame entre le élus du RN et le nazisme c'est purement scandaleux".