Visé par une plainte en Belgique, le Breton Jean-Baptiste Guégan dans la tourmente

Le chanteur costarmoricain est visé par une plainte pour coups et blessures volontaires sur son voisin à Tournai, en Belgique. Le sosie vocal de Johnny Hallyday serait rattrapé par sa dépendance à l'alcool et traverserait une période compliquée selon son entourage.

On connaît le chanteur pour ses albums et ses concerts survoltés, mais cette fois il est impliqué dans une affaire judiciaire. Une plainte a été déposée contre Jean-Baptiste Guégan pour coups et blessures volontaires suite à une bagarre avec son voisin à Tournai, en Belgique.

Son voisin frappé au visage

Les faits se sont déroulés le 15 mars dans l'immeuble du sosie vocal de Johnny Hallyday. Son voisin vient à sa rencontre pour nuisances sonores. Il se plaint du volume de la musique, trop forte, dans l'appartement de Jean-Baptiste Guégan qui l'aurait ensuite frappé au visage.

Une plainte a été déposée à la police belge le lendemain et ce voisin s'est constitué partie civile. Le dossier a été confié à une juge d'instruction. Contacté, le sosie vocal de Johnny Hallyday ne souhaite pas s'exprimer avant sa convocation à la police belge.

Ses proches veulent créer un "électrochoc"

Jean-Baptiste Guégan s'est installé à Tournai, en Belgique, avec sa nouvelle compagne. Le chanteur aurait mis de la distance avec plusieurs proches l'année dernière. Il vivrait "une véritable descente aux enfers" selon un ami qui dit vouloir créer un "électrochoc". Il décrit un homme fragile, rattrapé par sa dépendance à l'alcool. Cet ami du chanteur costarmoricain ajoute : "Il vend des disques, mais j'ai peur pour sa santé. S'il retombe dans ses travers, il pourrait en crever !".

De son côté, sa nouvelle compagne nie tout problème d'alcool. "Les seuls problèmes en ce moment sont la Covid et l'absence de concerts", répond-elle.

Les "vieux démons" du chanteur

"C'est un homme qui a eu une vie très compliquée", explique un proche, en faisant référence aux "vieux démons" de Jean-Baptiste Guégan et sa dépendance à l'alcool. Il ajoute : "Ce n'est pas le showbiz, il déteste simplement être seul". Le confinement aurait pu accentuer les difficultés du quotidien pour Jean-Baptiste Guégan, selon ce même proche.