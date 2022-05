Une plainte contre X déposée pour relancer l'enquête sur la disparition de Marie-Ange Billoud en 1985

Vers une nouvelle affaire Yves Chatain ? L'homme qui a reconnu avoir tué en mai 1986 Marie-Thérèse Bonfanti à Pontcharra et dont le corps n'a pas encore été retrouvé, pourrait-il entre l'auteur d'un autre crime ?

Une nouvelle plainte

En tous cas, vendredi dernier -on l'a appris ce lundi- Maitre Boulloud, qui est aussi l'avocat de la famille Bonfanti, a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration à la demande la mère et des deux sœurs de Marie-Ange Billoud, 19 ans, à l'époque, disparue un an avant, en mai 1985, en faisant du stop à la sortie de Pontcharra pour se rendre à son travail à Chambéry.

"Après l'élucidation du cold case Bonfanti, la famille Billoud a repris espoir et m'a demandé de déposer cette plainte" explique Maitre Bernard Boulloud. "Quand Marie-Ange Billoud a disparu, sa mère était persuadée que c'était Yves Chatain qui l'avait tuée, mais ce dernier l'avait attaquée en diffamation et il avait gagné, quand en 1992, elle l'avait affirmé publiquement dans une lettre! Elle avait écopé de quinze jours de prison en première instance, une peine réduite à une amende de 6000 francs en appel. Quand l'affaire de la disparition de Marie-Ange avait été classée sans suite, elle avait fait appel, mais le non-lieu avait été confirmé" souligne l'avocat qui ajoute : "Quand les deux sœurs et la maman de Marie-Ange ont appris que Chatain avait avoué dans l'affaire Bonfanti, cela a fait ressurgir toute cette douleur et cette fois elles sont décidées à aller jusqu'au bout. La mère de Marie-Ange a 80 ans, on lui doit la vérité." affirme Maitre Boulloud.

Aller cette fois jusqu'au bout

Un juge d'instruction devrait être désigné prochainement et, comme pour l'affaire Bonfanti, les gendarmes vont reprendre le dossier à zéro, avec les méthodes criminologiques d'aujourd'hui. "Je ne dis pas que c'est Yves Chatain" précise Maitre Boulloud "mais peut-être aura-t-il envie comme pour Marie-Thérèse Bonfanti de soulager sa conscience."

En 1979, alors qu'il avait 14 ans, Yves Chatain avait agressé une femme qui circulait à vélo et en avril 1985, il avait tenté d'étrangler une automobiliste.

Yves Chatain, chauffeur-routier, domicilié en Savoie, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre, le 8 mai 2022 et incarcéré pour le meurtre, en mai 1986, de Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, une mère de deux enfants de 4 ans et demi et 6 mois. Les recherches pour retrouver sa dépouille sont en cours.