Une plainte déposée après la dégradation raciste et antisémite d'une statue à Barentin

La consternation à Barentin après la découverte d'inscriptions racistes et antisémites sur la statue du chef africain. Les mots "pas de nègres" et "HH", faisant référence à Hitler, ont été écrits dans la nuit du mercredi 19 à jeudi 20 août, comme le révèlent nos confrères du Courrier cauchois.

La mairie va déposer plainte dans l'après-midi. "Il ne faut pas banaliser ce genre d'actes qui traduisent une montée des extrêmes, a réagit le maire de la commune, Christophe Bouillon sur France Bleu. L'objectif est de condamner avec la plus grande fermeté, faire en sorte que le ou les auteurs puissent être retrouvés et éviter une forme de contagion. Si on banalise ce type de propos, cela peut se traduire demain par d'autres formes de violence. Derrière, on peut imaginer que certains s'en prennent à des hommes ou à des femmes"

"Une recrudescence d'actes racistes et antisémites" en France

C'est l'une des premières fois qu'un tel acte est constaté à Barentin mais le maire, qui est aussi président de l'association des petites villes de France, constate qu'il y a "malheureusement, depuis plusieurs années, une recrudescence d'actes racistes et antisémites et il faut avoir la plus grande fermeté envers ces actes".