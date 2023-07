Une plainte déposée après une tentative d'enlèvement d'enfant à Réméréville

Un enlèvement a peut-être été évité de justesse la semaine dernière sur la commune de Réméréville, à l'est de Nancy. Une fillette a été accostée par une camionnette dans le village, avant que le conducteur ne tente de lui donner des bonbons. "Il a ralenti et a dû lui balancer une sucette. Heureusement, la gamine a bien réagi", explique Dominique Mouginet, le maire.

Plainte contre X

Ce qui a vraisemblablement mis fin à la tentative d'enlèvement, c'est la présence de voisins à proximité, décourageant le conducteur d'aller au bout de son geste. Les parents de la fillette ont décidé de porter plainte contre X, et l'enquête est confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Nancy. "On est toujours inquiet mais ces personnes ne risquent plus de venir dans le secteur : les gendarmes sont au courant, font des rondes, et les voisins sont vigilants", ajoute Dominique Mouginet, qui n'exclut pas à l'avenir l'installation de caméras de vidéosurveillance pour éviter que ce type de scénario se reproduise.