Une plainte déposée contre l'hôpital de Bourgoin-Jallieu après la chute mortelle d'une patiente

Une plainte a été déposée contre l'hôpital de Bourgoin-Jallieu après le décès d'une patiente. La femme de 74 ans, placée sous curatelle et qui souffre de troubles psychiatriques, est morte quelques heures après avoir sauté de la fenêtre, dans la nuit de lundi à mardi.

Cette patiente de 74 ans, originaire de Saint-Georges-d'Espéranche, a été conduite lundi à l'hôpital Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu pour une crise de démence. Très agitée, elle embête le personnel, d'autres malades, insulte et griffe. La décision est prise de la placer sous contention, pour sa sécurité et celle des autres personnes. Elle se trouve dans une chambre avec fenêtre verrouillée. Il est alors 23h.

Quand le personnel repasse la voir à minuit - une heure avant ce qui était prévu - elle n'est plus là et aucune trace d'elle à proximité. Le service de sécurité est prévenu tout comme la police. C'est quelques minutes plus tard qu'on découvre que la fenêtre d'une pièce est ouverte. Cette pièce, c'est un bureau à l'opposée de la chambre de la dame. Et comme c'est un bureau, qui devait être prochainement transformé en chambre, la fenêtre n'a pas de système de verrouillage.

Enquête ouverte par le parquet

La dame fait une chute de 6 mètres. Transportée à l'hôpital Herriot de Lyon elle y décède quelques heures après. Que s'est-il passé ? La contention a-t-elle été mal posée ? Un autre patient, qui se serait introduit dans la chambre, l'a-t-il libérer de ses liens ? Le matériel est-il en cause ? C'est ce que devra déterminer l'enquête. Le personnel est en cours d'audition. Un personnel "choqué" par ce drame selon la direction de l’hôpital qui a mis en place une cellule psychologique. Une enquête interne a été ouverte par l'hôpital pour savoir quels aspects peuvent être améliorés après ce drame.

La fille de la victime, qui a été reçu par des cadres de l'établissement, estime qu'il y a défaut de surveillance de la part du CHPO d'après une source proche du dossier. Le parquet a ouvert une enquête "en recherche des causes de la mort." Pour sa part, l'agence régionale de la santé n'a pas diligenté d'enquête pour l'instant.