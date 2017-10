Une plainte déposée contre la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire

Le réseau sortir du nucléaire tient parole : il avait annoncé qu'il porterait plainte contre la centrale nucléaire de Belleville sur Loire. Ce sera chose faite à 16H00 ce vendredi au tribunal de Bourges.

La centrale nucléaire de Belleville sur Loire a été placée sous surveillance renforcée le mois dernier par l'autorité de sureté nucléaire. Toute une série d'incidents et de défauts ont été relevés sur les installations. L'association Sortir du Nucléaire veut maintenant pointer les responsabilités et surtout faire réagir EDF pour qu'une plus grande vigilance soit effective sur les deux réacteurs de Belleville. La plainte devrait être déposée pour infractions au code de l'environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires : " On se base sur le code de l'environnement, ou encore le code du travail pour déposer plainte, c'est notre seul moyen pour que EDF réagisse." explique Françoise Pouzet, présidente de l'association Sortir du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye.

L'un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Les écologistes de Sortir du Nucléaire veulent vraiment pousser EDF à renforcer l'entretien des installations. Pour le réseau Sortir du Nucléaire, la ligne rouge a été franchie à Belleville. Il y a trop d'incidents, huit l'an dernier de niveau 1. " En moyenne, c'est un ou deux par an dans une centrale. Huit, c'est vraiment énorme ! Il faut vraiment pousser EDF à réagir;" explique Françoise Pouzet. Une plainte basée sur des manquements de la centrale au code de l'environnement, au code du travail et à la réglementation technique relative aux installations nucléaires sera donc déposée au TGI de Bourges. Le réseau sortir du nucléaire avait déjà porté plainte contre la centrale de Belleville en 2015, mais elle avait été classée. "Nous avions pourtant relevé 36 infractions en 2014. On espère aboutir cette fois-ci." conclut Francoise Pouzet.

Les deux cheminées de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

L'autorité de sureté nucléaire maintient de son côté la pression sur Belleville. Elle a exigé des interventions précises dans des délais contraints et elle réalisera une nouvelle inspection poussée des installations au printemps prochain. La plupart des défauts repérés portent sur les dispositifs de secours de la centrale, pas sur le réacteur nucléaire lui-même.