Une plainte déposée contre le maire de Sotteville-sous-le-Val, qui aurait refusé un mariage homosexuel

Le maire de Sotteville-sous-le-Val, petit village de 800 habitants au sud de Rouen (Seine-Maritime) ne cache pas sa religion. Il est protestant, et cela prend une place importante dans sa vie. A tel point qu'elle l'aurait empêché de prononcer un mariage entre deux personnes de même sexe dans sa commune. Il est accusé par deux associations, SOS Homophobie et Mousse, qui ont porté plainte contre lui pour "discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique en raison de l'orientation sexuelle".

Dans un entretien accordé en octobre dernier au quotidien La Croix, le maire, Franck Meyer, explique que, pour lui, "un mariage doit rester l'union entre un homme et une femme. L'enfant a le droit de connaître son père et sa mère et d'être élevé par eux." Dans le même entretien, il dit se référer à sa liberté de conscience : "Le Conseil constitutionnel a estimé que la liberté de conscience devait être garanti. Mais pour un mariage, il est dit que le maire agit au nom de l'Etat. C'est à mon sens un argument fallacieux et une erreur grave."

Il sait donc être hors-la-loi. Contacté par France Bleu, le maire, ancien porte-parole de la Manif pour tous, refuse de s'exprimer, mais explique que la version présentée "n'est pas ce qu'il s'est réellement passé". L'élu attend la convocation de la police avant de s'expliquer.

Une élue déjà condamnée par le passé

Les deux associations sont représentées par l'avocat Etienne Deshoulières déterminé à ce que cet acte, s'il était avéré, soit puni : "Ce n'est pas une chasse à la religion. Là, c'est un maire qui n'applique pas les règles et qui fait passer ses convictions religieuses avant la loi. On n'est pas dans une république religieuse ! On n'imagine pas un maire musulman dire 'dans ma ville, on applique la charia, les femmes doivent sortir voilées'. Donc on mesure à quel point cette position est grave."

L'avocat peut s'appuyer sur le passé, et la condamnation pour les mêmes faits de 2015, de Sabrina Houth, alors adjointe au maire du deuxième arrondissement de Marseille.