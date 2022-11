Une plainte déposée par un militant anti-bassines des Deux-Sèvres agressé selon lui pour son engagement

"J'ai des côtes fêlées ou cassées, la partie supérieure du nez cassée, une entorse des cervicales, une entorse à la cheville". Devant plusieurs dizaines de personnes rassemblées dans une salle de Melle, Valentin Gendet raconte son agression lui qui porte minerve, attelle à la jambe et le visage encore marqué. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il a déposé plainte à la gendarmerie de Melle.

Les faits remontent au vendredi 18 novembre à Périgné, dans le Mellois. En revenant chez lui de son footing, vers 20h30, il dit avoir vu son portail ouvert et entendre du bruit sur la propriété. "Je distingue vraisemblablement un homme assez grand, assez costaud en train de taper sur la vitre. Je vais pour l'interpeller et faire en sorte que ça s'arrête, je me prends une grosse beigne".

Il raconte ensuite qu'un deuxième individu le frappe. "S'enchaînent une pluie de coups, d'insultes "enculé d'écolo de merde". Je continue à en prendre plein la tronche. Et puis ça finit sur l'un qui s'adresse à l'autre en disant "il est beau, l'anti-bassines". Des phrases qui font que Valentin n'a pas de doute sur les motivations réelles de ses agresseurs, lui qui a publié des messages avant et après la manifestation du 29 octobre à Sainte-Soline sur les réseaux sociaux.

"J'appelle au calme"

"J'ai les boules de voir qu'en plus de pas être entendu dans les plus hautes sphères de l'État et d'être pris pour des fous ou des écoterroristes, en plus de ça on se fait fracasser", explique le jeune homme qui appelle au calme. "Ça a jamais été notre doctrine de vouloir s'en prendre physiquement à qui que ce soit, ça le sera pas et en tout cas ce sera jamais la mienne".

Maître Hanna Rajbenbach l'accompagne. L'avocate se demande maintenant "si le parquet de Niort va être aussi réactif face aux violences subies par Valentin qu'il ne l'a été au moment notamment de la manifestation du 29 octobre". Cinq manifestants de Sainte-Soline seront jugés ce lundi 28 novembre au tribunal de Niort . Elle évoque les plaintes d'autres militants après des menaces ou des actes d'intimidation classées jusqu'ici sans suite.

Sentiment d'impunité

L'avocate cite la circulaire du ministre de la justice révélée par Médiapart qui appelle à "une réponse pénale systématique et rapide" contre "les infractions commises dans le cadre de contestations de projets d’aménagement du territoire". "Lorsqu'on a cette circulaire, des membres du gouvernement qui parlent d'écoterrorisme, une impunité à l'égard des forces de l'ordre qui commettent des violences, on est pas finalement pas étonné que d'autres personnes se permettent de penser qu'elles vont être dans cette même impunité et s'en prennent physiquement à des militants", estime maître Hanna Rajbenbach.

Pour Julien Le Guet, porte-parole de Bassine non merci dont Valentin est le neveu, "le Rubicon a été franchi. Ce combat qui était politique, vif, on n'a jamais eu de personnes atteintes ni dans un côté ni de l'autre. Et là, c'est bien un côté qui a attaqué fortement. C'est nouveau, c'est très inquiétant". La figure du mouvement anti-bassines dénonce des "pratiques mafieuses" et lance un nouvel appel à l'État "pour que les tensions sur ce territoire ne s'embrasent pas, la seule solution c'est la mise en place d'un moratoire".

Le procureur de la République de Niort indique ce jeudi soir qu'une enquête a été ouverte.