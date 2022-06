Une plainte envisagée contre les militaires après l'incendie du camp de Canjuers dans le Var

La colère n'est toujours pas retombée après le feu lors d'un exercice militaire à Canjuers (Var) samedi 18 juin. Un dépôt de plainte est envisagé par l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix, des lacs et sites du Verdon.

Les suites seront peut-être juridiques après l'incendie sur le camp militaire de Canjuers (Var), près des gorges du Verdon. Des tirs d'obus effectués lors d'un exercice militaire ont brûlé 1.800 hectares de végétation le samedi 18 juin, une partie dans le parc naturel régional du Verdon. Un feu que ne digère pas Jean Reynaud, président de l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix, des lacs et sites du Verdon.

"On peut dire que les militaires se sentent impunis", lâche Jean Reynaud au micro France Bleu Provence, en faisant référence à la fois à l'incendie de la mi-juin, mais également aux feux du passé, comme celui de Carpiagne dans les calanques marseillaises en 2009, après des tirs de balles traçantes, commis par des militaires lors d'un autre essai.

"On demande aux particuliers de faire attention. En ce qui concerne l'armée, on ne dit rien."

Pourtant, les obligations opérationnelles font partie du programme militaire. Mais faut-il plus d'encadrement, dans un contexte météorologique marqué par la sécheresse ? "On demande aux particuliers de faire attention. En ce qui concerne l'armée, on ne dit rien" regrette Jean Raynaud, qui demande des tirs fictifs.

Dans ce contexte, la réponse de l'État est mal passée, le sous-préfet du Var, Eric de Wispelaere, indique que la zone touchée était "dans un désert végétalisé, sans menace directe, à des dizaines de kilomètres des zones habitées." Un incendie minimisé, de l'avis de Jean Raynaud, qui craint la disparition de la faune et la flore à cause des incendies répétés.

Une vision "très réductrice" selon l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix des lacs et sites du Verdon, qui envisage de porter plainte. L'association Terra Viva a également fait une action vis à vis des maires et des conseillers municipaux pour souligner que l'armée s'est exonérée de toute obligation de prudence.