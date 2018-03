Après l'agression d'un vigile d'une boîte de nuit de Lille par un militant du Front national en marge du parti d'extrême-droite ce week-end, une plainte a été déposée ce lundi pour insultes à caractère raciste et violences légères.

Lille, France

Le videur de boite de nuit agressé ce week-end à Lille par un militant du Front national a porté plainte ce lundi. Une plainte pour "insultes à caractère raciste et violences légères". L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine de Lille. Samedi soir, alors que le FN tenait son congrès à Lille, Davy Rodriguez le numéro 2 du Front national de la Jeunesse, a été filmé quartier Masséna, visiblement agité. Une vidéo dans laquelle il semble prononcer à l'encontre du videur : "Espèce de nègre de merde". Davy Rodriguez, par ailleurs assistant parlementaire de Marine Le Pen et du Nordiste Sébastien Chenu, conteste les faits et parle d'un montage. Il a été suspendu du FN ce dimanche.