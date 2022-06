Une plainte pour zoophilie déposée à Bourges contre un homme qui garde des chiens

Tout est parti d'un signalement. Une femme qui repère des vidéos diffusées sur Internet. On y voit un homme en train de faire subir des violences sexuelles à des chiens. Le procédé semble le même à chaque fois : l'individu qui vit notamment dans le département du Cher se propose de garder les animaux dont les propriétaires doivent s'absenter. C'est à ce moment que les actes seraient commis.

Les images et les vidéos sont ensuite partagées sur des réseaux sociaux. "Il partage des photos sur un site zoophile et il approche les gens via Facebook. C'est extrêmement préoccupant de voir que des gens se permettent de tels actes au grand jour et en parlent librement", s'inquiète Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice, qui vient de porter plainte à Bourges.

"Une alerte abjecte"

Dans un tweet publié par l'association, tweet agrémenté d'une vidéo floutée que nous avons décidé de ne pas publier, One Voice explique avoir reçu "une alerte abjecte. Borders collies, bouviers bernois, bergers allemands... sont victimes d'agressions sexuelles d'un dogsitter. Ces chiens confiés par des personnes ignorant tout de ce que leurs compagnons subissent. Nous déposons plainte. Nous appelons toutes les familles ayant pu confier leur chien à ce dogsitter âgé d'une vingtaine d'années à nous contacter, nous les représenterons gracieusement en justice".

Pour l'association de défense des animaux, pas question de laisser passer de tels actes. "Il faut neutraliser cet individu. L'été arrive et des gens risquent de confier leur chien à cet homme. Il commet des atrocités et il ne se cache pas qu'il fait cela en l'absence des familles", insiste Muriel Arnal.

Il faut que cet individu soit soigné et le mettre hors d'état de nuire

Il est encore impossible d'estimer le nombre de chiens victimes de ces sévices sexuels. Une enquête devrait permettre d'en savoir plus. Pour One Voice, il est urgent d'agir. "Cet homme ne se sent pas tout-puissant, il se sent apporter du bien-être aux chiens. Il pense que les femelles aient envie d'être violées et que les mâles aient envie de le monter. Il ne faut plus laisser ces personnes faire cela en toute impunité", conclut Muriel Arnal.