Une plantation de cannabis découverte entre Gard et Hérault

Une soixantaine de plants de cannabis saisis par la Brigade de Recherche du Vigan ce mardi 28 février au matin. 8 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, des personnes domiciliées dans le Gard et l'Hérault.

L'enquête durait depuis plusieurs mois. Et ce mardi 28 février au matin, pas moins d'une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour les interpellations et saisies. 8 personnes ont été arrêtées dans le Gard et l'Hérault, elles sont actuellement en garde à vue. Des plants de cannabis ont été saisis, une soixantaine, répartis dans 3 chambres de culture. Saisi également tout le matériel nécessaire à cette culture illégale. La gendarmerie refuse de préciser la localisation de cette culture de cannabis.

Ces interpellations et saisies sont le fruit d'une enquête menée par les gendarmes de la Brigade de Recherche du Vigan pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, une enquête sous l'autorité du parquet d'Alès. Parmi la centaine de gendarmes mobilisés ce mardi matin, des personnels du Vigan bien sûr, et aussi du PSIG d'Alès, de Saint Hippolyte du Fort, Nîmes, Bagnols sur Cèze, Vauvert ou Pézenas. Mobilisée aussi l'antenne GIGN d'Orange. Des moyens importants, la gendarmerie expliquant que la sécurité des personnels est une priorité dans toute intervention.