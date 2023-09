Une plantation de cannabis découverte par les gendarmes dans le Pays de Retz

Quinze pieds de cannabis et trois kilos et demi d'herbe séchée ont été découverts ces derniers jours par les gendarmes au domicile d'un habitant de Villeneuve-en-Retz, non loin de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique).

Selon les gendarmes, l'homme est un gros consommateur de cannabis et il en a également vendu à certaines occasions à un ami. Il est convoqué devant le tribunal de Saint-Nazaire à la mi-février 2024 notamment pour production et cession de produits stupéfiants.