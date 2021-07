Une plaque commémorative a été dérobée à Châtellerault

C'est une "atteinte à l'histoire de Châtellerault". La mairie de la commune de la Vienne déplore ce jeudi 8 juillet le vol d'une de ses plaques commémoratives et a décidé de porter plainte. Cette plaque officielle posée en 1936 à l'angle de la rue Madame et de la rue des Acadiens a été dérobée. Elle rendait hommage aux Acadiens qui "séjournèrent ici dans l'attente de recouvrer leur liberté perdue" entre 1773 et 1776.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces Canadiens Français ont été victimes des conflits entre la France et l'Angleterre. En 1713, l'Acadie, ancienne colonie de la Nouvelle-France, est cédée aux Anglais. Quelques décennies plus tard, en 1755, le gouverneur anglais Lawrence oblige les Acadiens à prêter serment d'allégeance à la couronne britannique. Celles et ceux qui sont d'origine française refusent et subissent alors ce qu'on a appelé le Grand Dérangement. Ils sont chassés de leurs terres par les Anglais et plusieurs milliers sont déportés, notamment en France. Il a fallu attendre la fin de la guerre d'Indépendance américaine pour que ces Acadiens soient autorisés, en 1785, à émigrer vers la Louisiane.