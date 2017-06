Une rue de Pézenas rebaptisée en hommage aux deux policiers assassinés à Magnanville en juin 2016

Un hommage a été rendu ce mardi aux deux policiers tués il y a un an dans les Yvelines. Une rue de Pézenas (Hérault) a été rebaptisée au nom du couple, Jean-Baptiste Salvaing était originaire de la commune.

Ce lundi, en fin de matinée, le chemin de Plaisance à Pézenas (Hérault) qui relie la caserne des pompiers à la gendarmerie a été rebaptisé avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, un an jour pour jour après l'assassinat dans les Yvelines de ce couple de policiers à leur domicile, sous les yeux de leur fils de 3 ans, par un individu ayant prêté allégeance à Daesh et qui a été abattu par leurs collègues.

Le fils aîné de Jean-Baptiste Salvaing âgé de 11 ans a dévoilé la plaque. Son petit frère âgé aujourd'hui de 4 ans, témoin du drame est aujourd'hui élevé par sa tante, la soeur de Jean-Baptiste.

"On y pense tous les jours, on a perdu deux êtres exceptionnels mais on a gagné une famille"

Une soixantaine de policiers amis et collègues des victimes avaient fait le déplacement pour montrer leur solidarité auprès de la famille de Jean-Baptiste qui a toujours vécu à Pézenas. Parmi eux Olivier Driancourt, capitaine de police, ami de Jean-Baptiste.

"J'étais très ami et j'étais au travail le soir du drame, j'ai donc du me rendre sur place, dans une maison que nous connaissions parfaitement dans un cadre privé. On a été se recueillir au cimetière, un moment très compliqué même un an après, on a perdu deux être chers et exceptionnels. Notre peine est encore immense. On se sert les coudes, mais on y pense à chaque instant, il y a un avant et un après 13 juin 2016. Aussi bien dans nos vies de famille que dans nos vie professionnelles. On a perdu deux êtres chers mais on a gagné une famille, y a pas une semaine sans qu'on ait des nouvelles de ses parents ou de sa sœur et on descend régulièrement dans la région pour s'épauler mutuellement"

Olivier Driancourt, un ami du policier assassiné Copier

"C'était un enfant du pays, personne ne peut oublier"

Il y avait aussi des "officiels" : le directeur central de la Sécurité Publique, le Préfet, le sous-préfet , le maire .....mais aussi beaucoup de gens de la cité de Molière amis de Jean-Baptiste ou de leurs parents. "C'est important de se souvenir d'eux. C'était un enfant du pays. Personne ne peut oublier. Il faut lui rendre hommage et accompagner les parents. Il est dans nos cœurs. On est heureux de se retrouver pour parler tous ensemble et essayer de pardonner"

Les habitants de Pézenas étaient nombreux à rendre hommage aux policiers assassinés Copier

Un hommage a également été rendu ce mardi sur les lieux du drame dans les Yvelines.