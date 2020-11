Une plateforme de commerçants en ligne arnaquée de plus de 37.000 euros à Besançon

INFO FRANCE BLEU - Une plateforme de commerce en ligne a été flouée pour un préjudice de plus de 37.000 euros à Besançon. Cinq jeunes ont été arrêtés et placés en garde-à-vue. Ils auraient utilisé les numéros de plus de 70 cartes bancaires francs-comtoises pour passer commande.

Une plateforme de commerçants en ligne a été victime d'une vaste arnaque à Besançon ces derniers jours. Elle met en relation des clients et des commerçants en avançant les fonds, pour se faire rembourser ensuite par le paiement des clients. Mais des adolescents ont tenté de passer commande sans payer. L'escroquerie a été stoppée grâce au site bisontin Teekers, lundi 23 novembre.

Ils insistent pour récupérer leurs colis rapidement

Ce jour-là, des jeunes appellent un commerçant et insistent pour récupérer rapidement des colis de vêtements, pour une valeur d'environ 1000 euros. Intrigué, le commerçant prévient la plateforme qui lui demande de garder les colis. Elle vérifie la carte bancaire et se rend compte que celle-ci est bloquée, le paiement est refusé. Le patron de Teekers confie à France Bleu Besançon avoir alerté aussitôt la police. Une patrouille intervient rapidement pour intercepter les trois jeunes. Et l'escroquerie se révèle plus vaste.

209 achats avec 70 cartes bancaires

Ces adolescents âgés de 17 ans expliquent avoir récupéré des numéros de cartes bancaire sur le réseau social crypté Telegram. Les enquêteurs de la brigade financière remontent alors le fil de la pelote et mettent au jour l'escroquerie. Ils recensent 209 tentatives d'achat en ligne, avec 70 numéros de cartes bancaires différentes, toutes enregistrées en Franche-Comté. Le préjudice s'élève à 37.190 euros en quelques jours.

Au total, cinq adolescents ont été placés en garde à vue. Ils ont été relâchés jeudi et mercredi. L'enquête continue pour savoir notamment comment ces numéros ont atterri sur le réseau crypté.