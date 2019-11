Une plateforme numérique dédiée au Travail d'Intérêt Général testée à Dijon

Une plateforme numérique dédiée au TIG est testée depuis février dans la juridiction de Dijon. Cette alternative à la prison pour de petits délits, est peu utilisée or son taux de réussite est élevé, d'où cette plateforme qui doit à terme augmenter le nombre de postes de TIG d'ici 2022.

Dijon, France

Le Travail d'Intérêt Général existe depuis 1983 mais ne représente aujourd'hui que 6 % des peines exécutées en France. Pourtant cette alternative à la prison permet de réduire la récidive. Son taux de réussite s'élève à 80%. Le gouvernement a donc créée une agence entièrement dédiée au TIG et teste une plateforme numérique pour améliorer le travail des différents acteurs. La juridiction de Dijon fait partie des quatre sites pilotes.

Augmenter le nombre de postes d'ici 2022

D'ici 2022, le gouvernement souhaite augmenter le nombre de postes de TIG, de 20.000 à 30.000. La plateforme numérique qui est testée depuis février dernier dans la juridiction de Dijon comme trois autres sites pilotes est avant tout un outil de géolocalisation. Elle permet de recenser avec précision les lieux où les offres de TIG sont possibles. En Côte-d'Or, la plateforme a recensé 400 postes existants mais seule une centaine est opérationnelle.

Réunion de lancement au SPIP de Dijon pour la plateforme numérique dédiée au travail d'intérêt général, ce vendredi 15 novembre. © Radio France - Stéphanie Perenon

Quelles informations trouve-t-on sur cette plateforme ?

Une fiabilité qui permet donc de connaitre précisément le type d'emploi proposé, le nom du coordinateur, son contact pour avoir les informations. Bref une plateforme qui offre davantage d'informations et surtout qui les partage aux nombreux acteurs concernés.

Qui y a accès ?

La personne condamnée peut consulter la plateforme mais elle est aussi accessible aux magistrats qui prononcent la condamnation comme tous ceux qui sont amenés à suivre la peine. Ce sont les services territoriaux de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse (PJJ), le Service de Probation et d'Insertion (SPIP) et les avocats.

Quel est l'intérêt de cette plateforme ?

L'intérêt de réduire le délai entre la condamnation et l'exécution du TIG, "il est actuellement de 435 jours soit 14 mois, bien trop long" estime Albin Heuman le directeur national de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Autre objectif : proposer des offres plus variées, dans des domaines différents de ceux habituellement proposés, dans les espaces verts ou les postes de soutien dans la logistique.

Claire Chapelotte, est la référente territoriale du travail d'intérêt général pour la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et l'Yonne. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Offrir plus de postes variés", explique Claire Chapelotte, la référente territoriale du travail d'intérêt général pour la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et l'Yonne, "pour augmenter la qualité de la réponse pénale" et ainsi travailler sur l'insertion professionnelles des tigistes, dans leur retour vers l'emploi.

De nouveaux partenaires pour des offres de TIG

La semaine dernière une trentaine de nouveaux partenaires se sont engagés auprès du ministère de la Justice pour proposer des offres de TIG, on y trouve par exemple des associations comme la Croix Rouge ou les Restos du Cœur, mais aussi des entreprises, la SNCF, la Poste ou Enedis ou encore l’Élysée qui accueillera dès 2020 ses premiers tigistes!

