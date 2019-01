Une pluie de cailloux pour les riverains d'une carrière à Plouvorn

Plouvorn, France

Une forte détonation : Voilà ce qu'on d'abord constaté les riverains, avant de recevoir une pluie de cailloux sur leurs maison à Plouvorn, à 300 mètres de la carrière Boderiou. En cause, un tir de mines raté, affirment les riverains. Hervé Corre, riverain depuis 1977 dit être "habitué aux tirs de mines", mais là "c'est impressionnant, le bruit que cela fait".

Tout de suite, il a constaté les dégâts : "La plaque de verre de ma terrasse est éclatée, il y a un trou dans le toit de la maison chez le voisin et des pierres qui traînent un peu partout dans le jardin et ailleurs. Celui qui est tombé dans le champ un peu plus loin, il fait 20 bons centimètres de diamètre, un boulet de canon quoi !"

Les riverains attendent maintenant d'être indemnisés par l'exploitant de la carrière.