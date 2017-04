Une pluie de PV pour les motards dans l'intramuros d'Avignon

Ce sont surtout sur deux places, refaites récemment, que les motards sont verbalisés. La mairie ne veut pas les salir. Les motards répondent qu'il n'y a pas d'autres endroits pour se garer.

Les deux roues sont-ils les nouveaux indésirables du centre-ville d’Avignon ? Depuis quelques semaines, les PV se multiplient pour les usagers des deux roues, en particulier du côté de la place St Didier et de la place de la Principale, dans l'intramuros.

Place St Didier, on est dans l'oeil du cyclone ! - Eric Elbeck, commerçant avignonnais

Eric Elbeck a reçu des PV place St Didier, toute refaite à neuf :"Je reconnais qu'on doit gêner la circulation des piétons... Mais on paie des impôts, je suis commerçant depuis 22 ans rue des Fourbisseurs, c'est la première fois que la police me verbalise!"

Charlotte Lalanne a rencontré motards et mairie Partager le son sur : Copier

Et ça n'étonne pas Michel Gontard, premier adjoint au maire d'Avignon :"Des consignes ont été données, car il est hors de question que l'investissement de la ville sur ces nouveaux espaces, que ces espaces neufs soient souillés par des huiles de moteur ou par des dérapages pneumatiques"

"Des consignes ont été données", confirme Michel Gontard, adjoint au maire Partager le son sur : Copier

Corinne Honnorat tient un restaurant près de la place St Didier et de la place de la principale, a l'habitude de circuler à scooter. Ce dont elle n'avait pas l'habitude, ce sont ces PV qu'elle a reçus : "On n'a pas été prévenus ! On essaie de se garer à d'autres endroits qui semblent être autorisés, mais c'est pas complètement sûr!" Eric Elbeck renchérit : "C'est ça le problème, il n'y a aucun endroit dans la ville où il y a des places au sol marquées moto!"

"La philosophie du deux roues qui est d'arriver à se garer pas très loin de l'endroit où l'on réside, où l'on travaille" - Corinne Honnorat travaille à Avignon, circule à scooter

Des commerçants, des usagers de deux-roues ont saisi la mairie. En réponse, Michel Gontard affirme que des parkings moto ont été tracés : "Nous avons convenu ensemble pour la place St Didier de la réalisation d'un espace de parking deux roues, il a été installé il y a une huitaine de jours." Sauf que pour le moment, nous n'avons rien vu...

"On n'a pas été prévenus", s'indigne Corinne Honnorat Partager le son sur : Copier

La mairie propose aux motards d'aller se garer sur les parkings dédiés aux voitures. Mais ça ne tient pas, pour Corinne Honnorat : "En tant que commerçants, le deux-roues c'est devenu la solution, parce qu'on fait des allers et venues, alors qu'Avignon est devenue piéton."

La mairie promet un plan de circulation et des parkings dédiés aux deux roues d'ici un an.