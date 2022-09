Une Poitevine de 74 ans fugue du CHU, la police lance un appel à témoins

Sur sa page Facebook, ce mercredi 7 septembre, la police nationale de la Vienne lance un appel à témoins pour retrouver une femme de 74 ans. Elle était au CHU de Poitiers dimanche dernier à la mi-journée, mais elle a pris la fuite et depuis elle est introuvable. Elle mesure 1,50m, et portait alors un jean bleu et un tee-shirt noir.

