Beaumont, France

Que s'est-il passé début juillet 2015 ? C'est la question à laquelle la cour d'Assises de la Vienne essaye de répondre depuis ce jeudi. Le corps sans vie d'un bébé est retrouvé au bout d'une habitation à Beaumont. Un corps emballé dans un drap, puis placé dans des sacs poubelles. Rapidement, la mère de l'enfant donne plusieurs versions : elle évoque notamment un accouchement dans les bois après avoir quitté la maison en raison d'une dispute avec son conjoint. Mais les gendarmes se rendent sur place avec l'accusée et ne trouvent aucune trace de l'enfant.

C'est lors d'une perquisition au domicile du couple qu'elle livre une nouvelle version. Un accouchement seule dans la caravane d'un nouveau-né auquel elle affirme "ne pas prêter attention"car il est mort selon elle . Après quelques cigarettes et un laps de temps qu'elle a bien du mal a déterminer, elle emballe le corps dans un drap puis dans un sac poubelle. Un sac qu'elle dépose ensuite dans un champ de blé de l'autre côté de la clôture de la maison.

Une quatrième grossesse

La jeune femme a été enceinte quatre fois, des "accidents" à chaque fois, car elle reconnaît ne pas utiliser de moyens de contraception. La première grossesse date de 2008 mais l'accusée avorte à la demande de son compagnon qui ne souhaite pas avoir d'enfants. "il a finit par me convaincre" explique-t-elle a la barre. Le compagnon lui indique que les conditions ne sont pas réunies car le couple vit dans une caravane et consomme régulièrement de la drogue.

En 2010, la jeune femme est à nouveau enceinte, mais elle découvre la grossesse tardivement et ne peut avorter. Deux jumeaux naissent alors. Trois ans plus tard, nouvelle grossesse pour l'accusée, mais le compagnon refuse d'en entendre parler la jeune femme accouche d'une petite fille sous X qu'elle donnera pour morte auprès de son conjoint.

Et puis en 2015, elle fait face à une grossesse qu'elle n'arrive pas à s'avouer elle-même :"J'ai refusé d'y croire" indique-t-elle jusqu'à nier auprès de son entourage être enceinte malgré des questions. Et lorsqu'elle accouche, elle n'entend aucun cri du bébé ce qui lui fait penser qu'il est mort né. Les médecins légistes eux affirment que l'enfant a bien respiré et qu'il a été en vie entre 10 minutes et une heure après sa naissance.