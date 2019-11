Une policière blessée à Nîmes lors d'une interpellation

Une policière du commissariat de Nîmes a été blessée lors d'une interpellation dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre. Elle a reçu un coup de poing au ventre et au visage de la part d'un jeune automobiliste de 21 ans. Il est en garde à vue.

Nîmes, France

L'incident a eu lieu lors d'une opération de police menée à Nîmes dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre. Un conducteur âgé de 21 ans refuse d'être contrôlé, rue Massillon. Il prend la fuite au volant de sa voiture. Dans sa course, il percute une voiture en stationnement avant de l'abandonner et de tenter de s'enfuir à pied. Rapidement rattrapé, il est interpellé par les policiers. C'est à ce moment-là qu'il porte un coup de poing au ventre et au visage à une policière. Il était porteur d'1,7 grammes de résine de cannabis.

L'automobiliste, déjà connu des services de police est en garde à vue pour refus d'obtempérer, conduite en défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, détention de stupéfiants, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, défaut de maîtrise de son véhicule, dégradations de bien privé et mise en danger de la vie d'autrui.