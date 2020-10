Une policière blessée par une voiture au cours d'une interpellation à Nîmes

Ce mercredi 20 octobre vers 18 heures, dans le quartier de Valdegour à Nîmes, un équipage de police interpellait deux individus mis en cause dans un cambriolage commis une heure plus tôt dans le secteur Castanet. La voiture des auteurs présumés était repérée par la BAC (Brigade anti-criminalité) rue Galilée. L'équipage de la BAC décidait d'intercepter le véhicule et ses occupants en se positionnant en barrage. Le conducteur de la voiture, s'apercevant qu'un deuxième équipage de police se trouvait derrière lui, entamait une violente marche arrière et percutait le fourgon de police.

Dans le choc, une policière était blessée. Elle a reçu une ITT (incapacité temporaire de travail) de 21 jours. Au cours de l'interpellation sur place des deux individus, le conducteur tentait de prendre la fuite menotté, mais celui-ci était vite maîtrisé par les forces de l'ordre. Le conducteur et le passager ont été trouvés en possession de bijoux ne leur appartenant pas. Ils ont été placés en garde à vue.