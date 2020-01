Une policière blessée à Bourges en marge de la manifestation contre la réforme des retraites

Bourges, France

Une policière de Bourges a été blessée ce jeudi suite aux manifestations contre la réforme des retraites.

Avec plusieurs collègues, elle a tenté d'intervenir pour mettre un terme à un conflit entre un automobiliste et une gilet jaune. Lors de l'intervention, les fonctionnaires ont été pris pour cible par un groupe d'une cinquantaine de manifestants qui auraient jeté des pétards en direction des policiers. L'un des projectiles aurait explosé au niveau du visage de la policière qui en est quitte pour sept jours d'ITT. Deux autres de ces collègues ont été plus légèrement blessés. La gilet jaune à l'origine de l'altercation a été placée en garde à vue et une enquête est ouverte pour identifier l'auteur du tir de pétard.