Amiens, France

C'est une affaire peu banale sur laquelle le parquet d'Amiens préfère rester discret : une policière impliquée dans une affaire de drogue. La jeune femme est contractuelle au commissariat d'Amiens. Cette adjointe de sécurité habite dans la Somme. Elle a été interpellée en milieu de semaine dernière pour avoir eu du cannabis en sa possession.

Une mise en examen pour détention de stupéfiants

Le parquet d'Amiens refuse de préciser la quantité de drogue saisie. On ne sait pas non plus si la jeune femme avait un rôle dans le trafic ou si elle était simple consommatrice. L'adjointe de sécurité a été déférée samedi dernier et mise en examen pour détention de stupéfiants dans la foulée. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Le juge a également prononcé une une interdiction d'exercer ses fonctions au sein du commissariat.

Vers une sanction administrative ?

L'adjointe de sécurité devrait également écoper d'une sanction disciplinaire en interne. C'est la Direction de la Police Nationale qui statuera sur son cas. L'enquête est menée par la Police judiciaire de Creil. Il y a d'autres protagonistes dans cette affaire. On ne connait ni leur rôle, ni leur nombre pour l'instant.