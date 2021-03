Une policière étranglée et menacée de mort à Champigny-sur-Marne

Une policière a été agressée dimanche matin devant le commissariat de Champigny-sur-Marne se trouvant dans le quartier du Bois-l'Abbé. Elle se rendait à son travail et demandait à l'agresseur de décaler son véhicule qui bloquait la route. Il a été placé en garde à vue.

La policière perd un moment connaissance

Vers 8 heures du matin, la policière, encore en civil puisqu'elle se rend au travail, demande à un homme de décaler son camion, précisant qu'elle va le verbaliser si il ne le fait pas. Selon le syndicat Alliance du Val-de-Marne, ce dernier commence alors à l'insulter et la menacer de mort, lui disant notamment "je vais te tuer". La fonctionnaire appelle deux de ses collègues qui arrivent sur place et interpellent l'homme.

Quatre personnes en garde à vue

L'agresseur arrive alors à se débattre et étrangle la policière qui est tombée à terre. Elle perd connaissance avant que ses collègues arrivent à maîtriser son agresseur. Entre temps, selon le syndicat, trois membres de sa famille arrivent sur place et filme la scène, tout en menaçant de mort les fonctionnaires.

Toujours selon le syndicat de police Alliance, l'agresseur et les trois membres de sa famille étaient encore en garde à vue ce dimanche soir. La policière visée a reçu 5 jours d'ITT, et deux de ses collègues 2 et 6 jours pour une blessure au poigné et un coup de poing.