Une policière évite de peu un chauffard qui allait la percuter à Nîmes

Le pire a bien failli se produire boulevard Salvador Allende, ce lundi soir, à Nîmes. Lors d'une opération de contrôle liée au couvre-feu, une policière a échappé de peu à une voiture qui allait la percuter, le conducteur tentant de prendre la fuite. "Des refus d'obtempérer, toutes les semaines on en a", regrette Jean-Pierre Sola, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) du Gard.

La policière a juste eu le temps de sauter sur le côté pour éviter le véhicule. Les policiers ont utilisé un nouveau dispositif : le DIVA (Dispositif d'intervention des véhicules automobiles). Plus efficace et maniable qu'une herse, cette barre en plastique crève les pneus des véhicules et les force à s'arrêter.

Les pneus dégonflés, le véhicule a quand même roulé encore sur plusieurs centaines de mètres. Les individus à bord ont réussi, pour l'instant à s'échapper. Ils sont activement recherchés.

"On a de plus en plus de refus d'obtempérer. Les chiffres ont quasiment doublé. La plupart du temps, il s'agit de manque d’infractions liées à la covid et de respect des règles de conduite, défaut de permis, défaut d'assurance."Jean-Pierre Sola, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) du Gard