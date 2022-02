Une policière grièvement blessée à Hellemmes, après avoir été renversée lors d'un contrôle

Après un contrôle de routine et une course poursuite, une policière a été gravement blessée vendredi 4 février 2022 à Hellemmes (Nord). Ses jours ne sont pas en danger. Deux individus ont été interpellés et une enquête est ouverte.