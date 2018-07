Une policière municipale et deux commerçants sont blessés après avoir été agressés dans la nuit de jeudi à vendredi à Poitiers.

Place Charles de Gaulle, Poitiers, France

La nuit a été agitée à Poitiers, après le concert de fin d'année organisé jeudi soir par la mairie pour les lycéens et étudiants. Deux agressions ont eu lieu à quelques minutes d'écart, place Charles De Gaulle.

Vers 1h, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes, sur fond d'alcool. Une patrouille de la police municipale intervient et une policière reçoit un coup de perche télescopique sur le crâne. Elle est choquée et légèrement blessée.

Une jeune fille de 18 ans est arrêtée, et placée en garde-à-vue, après avoir copieusement insulté et menacé de mort les forces de l'ordre. La Ville de Poitiers a porté plainte et le maire Alain Claeys "condamne ces actes de violence".

#AlainClaeys s'entretient avec le responsable de la #Policemunicipale pour prendre des nouvelles de l'agent agressée au cours de la soirée. "Je condamne fermement les violences contre les forces de l'ordre, mobilisées au quotidien pour la #securite de tous les citoyens" pic.twitter.com/C7WuugLwvG — Poitiers.fr (@poitiersfr) July 6, 2018

Un quart d'heure plus tard, un couple de commerçants est à son tour agressé. Âgés de 30 et 37 ans, ils sont gérants d'un food-truck, stationné sur cette même place. Trois personnes attaquent leur camion et assènent des coups de bouteille sur les têtes des gérants.

Un jeune de 20 ans a été interpellé et placé en garde à vue.