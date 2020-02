Une policière parisienne se confie dans un livre : "Sous l'uniforme, vous avez des êtres humains"

Paris, France

Elle signe son livre sous le pseudonyme "Juliette Alpha". Cette policière parisienne, gardien de la paix depuis cinq ans dans la capitale, publie "Vis ma vie de flic, une femme dans la police", aux éditions Hugo Doc. Et elle se confie ce lundi matin sur France Bleu Paris.

La jeune femme débute son roman par une manifestation violente dans les rues de Paris en décembre 2018. Et Juliette Alpha l'admet, elle a eu très peur : "Notre rôle, c'est d'encadrer pour que tout le monde puisse manifester en toute sécurité. Ce jour-là, ce n'était plus une manifestation, même plus un attroupement armé, c'était juste des scènes de chaos".

Quand je suis rentrée le soir, je me suis dit 'je vais allumer la télé et je vais voir qu'il y a eu un mort'- Juliette Alpha

Aujourd'hui, via son livre et à travers son compte Twitter qui compte 11.700 abonnés, la policière veut surtout faire de la pédagogie et redorer l'image de son métier. "Il suffit de voir le surnom qu'on donne à mes collègues CRS, on les appelle "RoboCop", sous entendu qu'ils n'ont pas de sentiment ni de cœur, s'agace Juliette Alpha. C'est important de rappeler que sous l'uniforme, vous avez des humains."

"Des images tronquées" véhiculées sur les réseaux sociaux

Ce dimanche, elle a notamment relayé une vidéo filmée lors d'une interpellation à Bordeaux. "Ce sont des images tronquées, vous avez 30 secondes d'une interpellation qui a été décidée en amont. Des collègues ont identifié formellement un individu qui a été violent durant une manifestation", décrit la jeune femme.

"Ce n'est pas mon rôle de justifier mais c'est mon rôle d'expliquer les techniques d'interpellation, les procédures. Je pense que cette pédagogie peut amener les gens à comprendre que parfois, il faut voir plus loin que la vidéo, explique Juliette Alpha. Il faut s'imaginer que quand vous êtes dans le feu de l'action , les policiers ont un quart de seconde pour réfléchir, et 95% du temps, ils prennent la bonne décision."

Ce sont des vidéos chocs qui durent quelques secondes et qui ont pour but de faire le buzz. Si la vidéo avait un but informatif, vous auriez vu ce qu'a fait cet homme. - Juliette Alpha

La mission essentielle de Police secours

La jeune femme le rappelle dans son livre, le quotidien de Police secours, dont elle fait partie, ne se résume pas à des manifestations. "Ça dépend des appels au 17, je peux avoir une journée plutôt calme ou une journée sur le feu et enchaîner des missions sur huit heures", souligne Juliette Alpha.

"En police secours, vous passez de l'incendie où vous aidez les pompiers à faire un périmètre de sécurité à l'accident de la route où vous pouvez avoir des blessés, rappelle la policière. Vous faites du différent conjugal, du tapage, des vols, du SDF du coin... Tout ça, c'est pour la police secours."

On ne s'habitude pas à la mort, on ne s'habitude pas à la misère humaine qu'on peut croiser au quotidien. - Juliette Alpha

Ses missions peuvent parfois s'avérer très difficiles : "Rien ne vous prépare à ça, vous intervenez chez les gens et ils ne choisissent pas de vous montrer ça. Parfois ils ont honte, honte de nous faire participer à leur vie qui peut paraître misérable. Et notre rôle, c'est de leur montrer qu'on est là quoi qu'il arrive".

Ce livre, Juliette Alpha le qualifie "d'exutoire" : "L'écriture m'aide beaucoup. Il y a des collègues, c'est le sport. Chacun a sa manière de passer à autre chose le soir mais malheureusement, c'est un travail que vous ne pouvez pas laisser au vestiaire."

Et forcément, son métier influe beaucoup sur sa vie personnelle, comme sur celle des autres policiers : "Ça explique le mal-être dans notre profession et le nombre de suicides. Il faut trouver une manière de s'exprimer, de sortir les choses qui nous font du mal".