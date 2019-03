Une policière renversée par deux fuyards à Montpellier

Montpellier, France

Deux hommes ont fauché une policière de la sûreté départementale du Rhône vendredi dans le quartier Malbosc à Montpellier. Elle menait avec ses collègues une perquisition appuyée par le RAID de Montpellier dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Cette fonctionnaire a été percutée par un véhicule en début d'après-midi.

Un fuyard arrêté, l'autre toujours introuvable

Une course poursuite s'est donc engagée pour tenter de stopper les deux hommes. Ils ont abandonné leur véhicule au niveau de la Cité Gély à Montpellier. L'un des deux a été arrêté au niveau la zone du Mijoulan à Saint-Georges-d'Orques. L'autre est toujours en fuite et activement recherché. D'important moyens ont été déployés vendredi soir : un hélicoptère et une équipe cynophile.

10 jours d'ITT

La policière a été immédiatement hospitalisée dans un état "dramatique" selon le syndicat de police Alliance. Au final, elle s'en sort avec des contusions à la tête, des blessures au doigt et dix jours d'interruption temporaire de travail (ITT).