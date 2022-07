Une policière hospitalisée après avoir été renversée par une moto à Amilly

Une stagiaire gardien de la paix a été renversée par une moto lors d'un contrôle routier ce samedi soir à Amilly, près de Montargis. Elle souffre d'une double fracture au tibia. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et la police recherche toujours le conducteur de la moto.

Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique est ouverte, indique la police, après l'accident de ce samedi soir à Amilly, dans le Loiret, à côté de Montargis. Une stagiaire gardien de la paix de 25 ans a été renversée par une moto lors d'un contrôle routier rue des Roses vers 23h15.

Selon la police, le conducteur du deux roues a volontairement accéléré en direction de la policière et foncé sur elle lorsqu'elle lui a demandé de s'arrêter. Le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, précise que le conducteur "a refusé de se soumettre aux vérifications et poursuivi sa route", puis selon les premiers éléments, "il aurait effectué une manœuvre avec son scooter l’amenant à revenir dans la direction des policiers" et percuter la policière.

La jeune femme a brièvement perdu connaissance avant d'être prise en charge par les pompiers et transférée à l'hôpital de Montargis.

Le conducteur, un jeune homme de 18 ans originaire de l'agglomération de Montargis, a pris la fuite, faisant tomber sa passagère au passage. Il a ensuite coupé à travers champs pour semer la police, avant d'abandonner sa moto au bord d'un talus. La police l'a identifié et est toujours à sa recherche.

La policière souffre d'une fracture du nez et d'une double fracture au tibia, elle doit être opérée ce dimanche matin.