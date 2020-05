Une policière se suicide avec son arme de service, dans une forêt près du Havre

En balade dans le parc de Rouelles, sur les hauteurs du Havre (Seine-Maritime), un particulier a fait une découverte tragique ce dimanche 3 mai : le corps sans vie d'une policière avec, à son côté, son arme de service. Cette agente de sécurité de 56 ans était membre de la Circonscription de sécurité publique du Havre depuis au moins une décennie, selon nos informations. Il s'agit, selon les premiers éléments de l'enquête, d'un suicide pour raisons personnelles.

C'est vers 16h qu'une personne se baladant en forêt au nord du Havre appelle le 17. Au vu de la violence du décès, des équipes sont envoyées immédiatement sur place pour faire les premières constatations : elles vont durer jusqu'en début de soirée.

Contexte personnel compliqué

C'est lors de l'identification judiciaire que la victime est reconnue : elle fait partie des quelque 550 employés de la circonscription de sécurité publique havraise. L'hypothèse d'un geste suicidaire avec son arme de service est privilégiée par le parquet du Havre, qui ouvre dans la foulée une enquête pour déterminer les causes précises de ce geste. Le Service régional de police judiciaire est également saisi de l'enquête.

La victime a quatre enfants, tous majeurs et ne vivant plus à son domicile. Une source proche du dossier nous révèle qu'elle était "séparée depuis quelques temps", et qu'elle vivait une période compliquée sur le plan personnel.

Par ailleurs, il nous a également été confirmé à plusieurs reprises que le contexte professionnel ne semblait pas problématique pour cette policière, et qu'aucun signe avant-coureur n'avait été décelé par ses collègues.

En septembre 2019, un policier de 46 ans affecté à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) avait déjà mis fin à ses jours au Havre.