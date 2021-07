Une pollution au combustible dans le rail d'Ouessant

Ce mercredi matin, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen est alerté de la présence d'une pollution maritime dans la voie descendante du rail maritime d'Ouessant n°1, à environ 35 nautiques des côtes (63 kilomètres). Selon les premières observations, la pollution est morcelée et s'étend sur plusieurs km². Elle est composée de combustible léger et s'étale en une fine couche superficielle.

Dispositif antipollution dans le rail maritime de Ouessant - Préfecture maritime de l'Atlantique

La forme très dispersée de la flaque indique qu'elle n'est pas récente. L'identification du navire pollueur se révèle donc très difficile voire impossible. Très vite, plusieurs navires sont dépêchés sur place dont un bâtiment de la Marine nationale avec à son bord des militaires de la cellule antipollution de la base navale de Brest. Ils mettent actuellement en œuvre leur dispositif de récupération des résidus.