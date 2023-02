Une pollution au mazout de la France vers le Luxembourg

C'est le ministère luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et du Développement durable qui a révélé l'événement ce mardi 21 février : une pollution de la Gander la veille à Mondorf-les-Bains... provenant de Mondorff !

Odeur suspecte

L'alerte a été donnée par des habitants de la cité thermale du Grand Duché, se plaignant d'une odeur de carburant. Des agents de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE), des unités du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) ainsi que des autorités françaises se sont donc rendus sur place et ont constaté la présence d'hydrocarbure dans la Gander.

Enquête

Rapidement, il s'est avéré que la pollution provenait d'égouts se trouvant du côté français de la frontière. La mise en place de quatre barrages a permis d'orienter la pollution jusqu'à la station d'épuration d'Emerange. Le ministère précise que des échantillons ont été prélevés pour analyses et qu'une enquête est en cours du côté des autorités françaises pour déterminer l'origine exacte de la pollution. Le plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre, mis en place par les Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS), a également été déclenché.