Une pollution aux hydrocarbures après la chute d'une voiture dans la Meurthe

La voiture est tombée dans la Meurthe vers 5 heures et demi ce vendredi matin.

L'accident aurait pu être bien plus grave. Ce vendredi matin, une voiture est tombée dans la Meurthe à Blainville-sur-l'Eau vers 5h30. "Elle est passée entre le pont et un poteau", précise le maire, Olivier Martet. À son bord, les deux occupants s'en sortent indemnes, mais une intervention des pompiers est nécessaire à cause d'une pollution aux hydrocarbures. "Ils avaient fait le plein de carburant la veille", ajoute le maire.

ⓘ Publicité

Pas d'impact sur le réseau d'eau potable

Vers 9 heures du matin, une dizaine de pompiers sont sur place, dont l'unité anti-pollution de Vandœuvre-lès-Nancy. Impossible pour l'instant d'évaluer la quantité de carburant dans la rivière. "Il n'y a pas d'impact sur le réseau d'eau potable, explique le maire. L'eau de la Meurthe sert uniquement à arroser le stade, mais le captage a été interrompu ce matin." En parallèle, la voiture a été sortie de la rivière grâce à un engin de relevage.