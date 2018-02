La qualité de l'air est exceptionnellement mauvaise, jeudi 22 février, en Indre-et-Loire : Lig'Air, l'organisme chargé de contrôler la qualité de notre environnement donne la note de 9 sur une échelle sur laquelle 10 est la pire note.

On constate cette pollution sur l'ensemble de la région centre et sur une grande partie du pays. Comme l'anticyclone est bien installé, la pollution pourrait durer plusieurs jours (vendredi, une note de 8 est attendue).

Il est recommandé aux personnes fragiles de ne pas faire d'activités sportives en plein air et de limiter leurs déplacements à l'extérieur.

"Les particules les plus fines sont les plus nocives pour la santé : les plus grosses sont arrêtées par notre système nasal, alors que les plus fines vont aller jusqu'au plus profond de nos poumons". Corinne Robin, ingénieur à Lig'Air