"Vacances apprenantes" : une pré-rentrée ludique pour certains élèves alsaciens

Après les mois de confinement et les vacances, les professeurs s'apprêtent à retrouver leurs élèves avec des niveaux disparates. Alors le gouvernement a développé des "vacances apprenantes" : une pré-rentrée pour les élèves qui ont un peu décroché.

Le décor est bien là, on est bien dans une salle de classe, mais l'ambiance est encore un peu aux vacances... Au collège Leonard de Vinci de Marmoutier (Bas-Rhin), une trentaine d'élèves a fait leur pré-rentrée ce lundi 24 août, dans le cadre des "vacances apprenantes". Au programme : des cours de remise à niveau le matin et des activités plus ludiques l'après-midi.

Pour cette première journée, certains ont révisé leur français, d'autres les maths ou l'anglais. Puis ils ont écrit des textes de rap avec un membre du groupe strasbourgeois des Weepers Circus, avant de les chanter en musique. "Ecoutez pas vos parents, on peut tout faire avec l'argent..." entonne l'un des élèves de quatrième. "Fais attention à bien articuler", lui répond en rigolant le musicien, "même si je sais qu'avec le masque, ce n'est pas évident...".

"ça fait quand même du bien d'être en classe avec un prof"

Pas facile effectivement de s'adapter à ces nouvelles contraintes, après des mois passés à la maison. Alors ce retour anticipé à l'école fait plutôt du bien pour ces jeunes qui n'ont pas - pour la plupart - été forcés par leurs parents : "je leur ai rapidement dit oui, pour me remettre dans le bain avant la rentrée", assure Gabin. "Moi je n'avais pas vraiment envie de venir pour les cours, mais quand j'ai vu qu'il y avait des activités et que je pourrai revoir mes amis, je suis venu avec plaisir", explique Théo. Les deux ont fait des cahiers de vacances durant l'été, mais "ça fait quand même du bien d'être en classe avec un prof", assurent-ils.

Car ces mois loin de l'école ont laissé des traces. La principale, Véronique Lutz : "certains avaient des fragilités en classe avant le confinement, mais pas tous. Avant les vacances, on a identifié une soixantaine d'élèves - sur 400 - à qui ces "vacances apprenantes" pourraient faire du bien, on leur a proposé et quasiment la moitié des familles a accepté", explique la chef d'établissement, qui a également fait redémarrer la cantine dès cette semaine. Une répétition générale en somme avant la vraie rentrée le 1er septembre.