Reims, France

L'événement a été réservé à quelques privilégiés seulement. La maison de champagne Mumm a présenté ce mercredi une bouteille spéciale, conçue pour s'adapter aux contraintes de l'espace

Un Airbus dit zéro gravité a décollé vers 10 h de l'aéroport de Vatry dans la Marne avec à son bord des journalistes venus du monde entier mais aussi Usain Bolt, l'ancien sprinteur jamaïcain, ambassadeur de la maison de champagne Mumm depuis plus d'un an.

La dégustation de champagne en apesanteur est le résultat d'une prouesse technique. Il a fallu trois ans au designer français Octave de Gaulle pour dessiner et concevoir une bouteille de champagne capable de s'adapter aux contraintes de l'espace.

Fidèle a sa réputation d'homme le plus rapide du monde sur les pistes d'athlétisme, Usain bolt a tenté de courir dans l'avion pendant les manœuvres qui reproduisent l'apesanteur : « C'était difficile de courir. C'était vraiment difficile parce que quand vous poussez sur le sol, vous allez en l'air et il faut attendre pour retomber au sol ».

C'est un peu particulier en bouche

Et il a donc dégusté, presque gobé ce champagne en apesanteur : « Au début, c'est un peu particulier en bouche. Mais ça n'a jamais été fait donc je suis content de faire partie de l'expérience et les amis à qui j'ai envoyé des photos m'ont dit "Oh mon Dieu" ».

Quand on demande à la star du jour s'il se voit partir dans l'espace un jour avec une bouteille de champagne, Usain Bolt ouvre grand les yeux et sourit : « Ce serait une super opportunité d'aller dans l'espace mais c'est déjà dingue d'avoir cette conversation là ».

La maison Mumm promet encore d'améliorer sa bouteille spatiale pour déboucher le champagne, lorsque seront lancées un jour les premiers vols dans l'espace avec des clients.