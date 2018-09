Un homme a été condamné à une amende de 300 euros pour outrage sexiste vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry. C'est une première en France pour cette infraction créée par la loi contre les violences sexuelles et sexistes. Il devra aussi purger trois mois de prison ferme pour agressions.

C'est une première en France. Un homme de 30 ans a été condamné vendredi à 300 euros d'amende pour outrage sexiste envers une jeune femme. Cette infraction a été créée par la loi contre les violences sexistes et sexuelles adoptée début août 2018.

L'homme a aussi été condamné à neuf mois de prison dont six avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de soins pour l'agression sexuelle de la jeune femme et l'agression d'un chauffeur de bus.

Insultes et agressions dans un bus

Mercredi 19 septembre 2018, dans un bus de Draveil (Essonne) vers 17h, un homme qui avait beaucoup bu, s'en prend à une jeune femme de 21 ans, explique le parquet. Il lui donne une claque sur les fesses et, "semble-t-il, pour légitimer son acte, il l'insulte, la traite de pute et lui dit qu'elle a de gros seins".

La jeune femme rejoint le chauffeur de bus. L'homme s'en prend alors physiquement au chauffeur qui appelle la police et bloque l'homme dans son bus en verrouillant les portes.

La secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa a salué sur Twitter la réactivité du chauffeur et la mise en oeuvre de la sanction.

👩🏽‍✈️1ère condamnation pour outrage sexiste !

Bravo pour la réactivité du chauffeur de bus et mise en œuvre de la sanction. Ensemble mettons fin aux violences sexistes et sexuelles.#nerienlaisserpasser#loischiappa@NBelloubet@gerardcollomb@ALouisDeputee13@LaetitiaAviahttps://t.co/3DzKEcxoV1 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 25, 2018

L'outrage sexiste est passible de 90 euros minimum d'amende immédiate.