Une prise d'otage au centre pénitentiaire de Saran cet après-midi

Un détenu a menacé des surveillants pénitentiaires et une infirmière avec un couteau. Il réclamait le droit de pouvoir communiquer avec sa concubine, incarcérée elle aussi à Saran.

Le détenu, âgé d'une quarantaine d'année et décrit comme plutôt calme d'ordinaire par les surveillants, avait rendez-vous à l'unité sanitaire pour prendre un traitement. Assez arrogant, il a demandé aux surveillantes pénitentiaires présentes la possibilité de téléphoner au quartier femme où sa concubine est incarcérée.

Devant le refus des surveillantes, il a attrapé l'une d'entre elles au niveau du cou. Il a ensuite enfermé dans un bureau avec lui une infirmière, et sorti un couteau, avant de menacer tout le monde. Un agent gradé a finalement entamé des négociations avec le détenu. Quand ce dernier s'est approché, il a été bousculé et maîtrisé par les agents, et placé en garde à vue. Les surveillantes pénitentiaires et l'infirmière n'ont pas été blessées mais sont choquées.

Des actions envisagées dans la semaine par les syndicats

Lundi matin, les agents prendront leur service avec 15 minutes de retard, à 7h au lieu de 6h45. Des actions seront ensuite envisagées dans le courant de la semaine par les syndicats.