En contrôlant trois jeunes hommes dans un hall d’immeuble, les policiers de St Nazaire sont tombés sur une production de cannabis. Un appartement abritait des chambres de culture et une armoire de séchage.

Saint-Nazaire, France

Samedi après-midi, boulevard Victor Hugo à Saint-Nazaire, trois hommes s’engouffrent dans un hall d’immeuble à la vue d’une voiture de police. Les fonctionnaires descendent du véhicule et tentent d’ouvrir la porte du hall, mais les trois hommes tentent de la verrouiller, en vain.

Les policiers les contrôlent, et perçoivent une forte odeur de cannabis qui émane d’un appartement du rez-de-chaussée. Ils s’y précipitent et découvrent un véritable atelier de production : deux chambres de cultures, une armoire de séchage et 330 grammes de têtes de fleurs de cannabis emballées.

Une armoire de séchage de cannabis - Police Nationale

L’un des trois individus contrôlés, locataire de l’appartement, reconnait la culture. Les deux autres étaient-ils là par hasard ? Étaient-ils des clients ? C’est ce que l’enquête tentera de déterminer.