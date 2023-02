Une professeure harcelée : le parquet de la Drôme classe sa plainte sans suite

Cette ex professeure du collège Paul Valéry de Valence n'en revient pas. Le parquet de la Drôme refuse de poursuivre les trois élèves qui l'ont harcelée pendant des mois. Sa plainte a été classée sans suite. Une fin de non-recevoir de la justice que l'ex enseignante n'admet pas : "quand on choisit d'entrer dans le corps enseignant, de se dévouer, je pense qu'on mérite un peu plus de considération". Car ce que cette jeune professeure a subi n'a rien d'anodin. Pendant des mois a chaque heure de cours avec ces trois adolescents, elle subissait insultes et humiliations de manière incessante*. "Ca a commencé le premier jour, lors de la première heure de cours avec cette classe de quatrième. Ce groupe de trois élèves commence à me malmener, à m'insulter en me disant :"nique ta mère", d'autres insultes, à chahuter, à ne pas rester en place." Et même le midi lorsque la prof se trouve à l'arrêt de bus le trio s'en prend à elle sans raison : "ils recommencent à m'insulter en pleine rue alors qu'il y avait plein de monde avec des propos orduriers comme : "t'as vu gros cul de la prof", "prof de français, sale pute", etc". Une agressivité gratuite. Ces jeunes l'avaient apparemment choisie comme souffre-douleur sans aucune motivation particulière comme ils l'ont eux-même reconnu plus tard devant la hiérarchie du collège. "On s'étaient dit qu'on allaient "faire la fête" au nouveau prof qui arriverait quel qu'il soit" se souvient l'enseignante.

Burn out et démission

Et rien n'y fait. Ni les convocations par le proviseur adjoint ni les rendez-vous avec les parents ni les conseils et autres commissions de discipline. Les trois ados ne s'arrêtent pas, imperméables à toute autorité. Au bout de trois mois de ce harcèlement, l'enseignante tombe malade et finalement décide de ne pas reprendre l'enseignement : "j'ai été épaulée par de bons psychologues pour remonter la pente, mais j'ai quitté l'enseignement. Pour moi, c'était une vocation, mais là, j'ai été littéralement écœurée. Parce que quand on voit aussi que les parents de ces élèves-là les soutiennent, les encouragent et tiennent les mêmes propos en mettant en cause mes paroles pour me faire passer pour la méchante alors que j'étais réellement la victime, ça me pose soucis et donc pour moi, ce n'était plus possible".

"C'est pas grave, on classe !"

Mais en quittant l'enseignement, la professeure réfléchit et décide de porter plainte afin que ces jeunes ne restent pas avec leur sensation de "toute puissance". Mais là c'est un peu la double peine pour l'ex-professeure car sa plainte pour harcèlement contre les trois élèves est classée sans suite par le parquet de la Drôme. Une sensation d'injustice amère pour la jeune femme : "Un des élèves a dû quitter l'établissement suite au conseil de discipline donc je suppose qu'on a estimé que ça suffisait comme peine" explique l'ex-prof de français. Elle reprend : "Toute la souffrance, le fait de devoir quitter mon travail, tout ça, moi, je l'ai vécu. Et derrière la justice, elle dit quoi ? Oui, bon, c'est pas grave on classe!" L'ancienne professeur conclut : "et il faudrait passer à autre chose comme s'il ne s'était rien passé ? Non c'est impossible:"

Recours auprès du Procureur général

Un statut de victime non reconnue qui fait mal après ces mois de harcèlement et de dépression. D'autant plus mal que la lutte contre le harcèlement scolaire fait l'objet de grandes campagnes de communication avec la mise en place de deux numéros verts. Voilà pourquoi, épaulée par l'avocate de l'académie, la jeune femme a déposé un recours auprès du Procureur Général de Grenoble. Recours dans lequel il est demandé "compte tenu de la gravité des faits, de leur récurrence et des répercussions physiques et psychologiques sur l'ex-enseignante de bien vouloir demander au Procureur de la République de Valence de poursuivre les trois auteurs devant la juridiction pénale des mineurs". Car avec cette plainte ce que l'ancienne professeure du collège Paul Valéry souhaite c'est aussi éviter que ces jeunes ne harcèlent d'autres personnes, enseignants ou élèves. Ce recours a été envoyé début décembre mais depuis prés de deux mois la jeune femme n'a reçu aucune réponse.