Une promeneuse de 66 ans violée à Ancenis, un jeune homme interpellé

C'est la crainte de nombreuses femmes qui partent se promener ou courir seules : se faire agresser. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à une femme de 66 ans, le lundi 31 juillet à Ancenis, en Loire-Atlantique. Comme elle en a l'habitude, elle part marcher sur les bords de Loire. Au moment où elle emprunte un chemin, au niveau de l'écluse, quelqu'un arrive derrière elle et lui plaque la main sur la bouche. La randonneuse tente de se défendre avec ses bâtons, mais l'homme arrive à la faire tomber dans un fossé. La victime continue de se défendre en lui donnant plusieurs coups sur la tête avec un morceau, mais l'agresseur arrive tout de même à la dévêtir en partie et à glisser sa main dans ses sous-vêtements pour la violer.

Secourue par d'autres randonneurs

Les cris de la sexagénaire permettent d'alerter un groupe de randonneurs qui arrive et de faire fuir l'agresseur. Un autre promeneur arrive quelques instants plus tard et la découvre dans le fossé, en état de choc. Il la conduit alors à la gendarmerie.

Une enquête minutieuse

Commence alors un minutieux travail d'enquête. La victime peut donner la description physique de son agresseur. Elle peut aussi dire comment il était habillé. Un premier portrait-robot est envoyé à toutes les gendarmeries de Loire-Atlantique et du département limitrophe du Maine-et-Loire. Les gendarmes patrouillent à pied et en voiture sur les bords de Loire, à la fois pour tenter de retrouver l'auteur du viol, éviter un nouveau passage à l'acte et rassurer les promeneurs. Un chien de l'équipe cynophile arrive à retracer le chemin de l'agresseur et un sweat est retrouvé à 200 mètres du lieu de l'agression. En parallèle, les enquêteurs visionnent les images des différents systèmes de vidéosurveillance.

En détention provisoire

C'est comme ça qu'ils arrivent à remonter jusqu'à un habitant d'Ancenis, un jeune homme de 24 ans. Les gendarmes l'arrêtent une semaine plus tard, le lundi 7 août. Les prélèvements ADN et gynécologiques confirment que c'est lui l'agresseur. Lui nie le viol, il explique avoir agressé la marcheuse pour la voler. Il est mis en examen et placé en détention provisoire.