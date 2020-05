Une mineure de 17 ans et demi a été arrêtée, mise en examen et écrouée pour proxénétisme aggravé à Toulouse. Elle exploitait plusieurs adolescentes recrutées dans des foyers pour mineurs.

Une proxénète de 17 ans interpellée et mise en examen à Toulouse

Elle exploitait des adolescentes et jeunes mineures recrutées dans des foyers pour l'enfance. Une jeune femme de 17 ans et demi a été placée en détention provisoire vendredi 29 mai à Toulouse, apprend-on ce samedi, pour proxénétisme aggravé. Elle avait recruté cinq femmes (dont quatre de 16 à 18 ans) dans des foyers pour l'enfance et les prostituait. Les victimes ont été contactées dans un foyer pour mineures de Graulhet (Tarn). La suspecte avait semble-t-il fréquenté elle aussi différents foyers de l'aide sociale à l'enfance.