Une quarantaine d'élèves gênés par une "substance irritante" pour la respiration à Nîmes

Les sapeurs-pompiers du Gard ont été appelés pour une "substance irritante" pour les voies respiratoires ce vendredi en début d'après-midi. L'alerte a été lancée au lycée Dhuoda. Une substance irritante dispersée dans des couloirs de l'aile B du bâtiment. Les pompiers et le SMUR ont regroupé au total une centaine de lycéens et d'enseignants, et 46 d'entre eux ont présenté des signes d'irritation ou de gène respiratoire "n'ayant pas nécessité leur hospitalisation", selon les sapeurs pompiers.

Les secours ont également organisé une ventilation des lieux. Aucune substance toxique n'a été identifiée. Il n'y désormais aucun danger.